Mađar: Putnički vozovi na brzoj pruzi od Budimpešte do Beograda za mesec ili dva

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Mađar: Putnički vozovi na brzoj pruzi od Budimpešte do Beograda za mesec ili dva

BUDIMPEŠTA - Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da još nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda i dodao bi to moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca.

Odgovarajući na pitanje na jučerašnjem brifingu u vladi, Mađar je rekao da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi narednih dana otputovati u Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o koordinaciji bezbednosne opreme na pruzi Budimpešta - Beograd. Prema rečima Mađara, putnički saobraćaj bi mogao da počne u roku od jednog ili dva meseca, ali nije naveo tačan datum, prenosi portal Dunaharaszti. Srpska deonice brze pruge od Beograda
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