Mojsić Stanković: Na infektivnom odeljenju zadržano 11 dece zbog sumnje na salmonelu

LESKOVAC - Načelnica odeljenja infektologije Opšte bolnice Leskovac dr Ana Mojsić Stanković izjavila je danas da je na infektivnom odeljenju hospitalizovano jedanaestoro dece zbog sumnje da su zaraženi salmonelom, i istakla da je njihovo zdravstveno stanje stabilno i da nema razloga za brigu.

Dr Mojsić Stanković je navela da je u poslednja dva dana povećan priliv mladih pacijenata koji imaju slične tegobe - visoka temperatura, povraćanje, prolivaste stolice i bolovi u stomaku. "Kontaktirali smo i sa dečjim dispanzerom, da vidimo da li je situacija slična, s obzirom na to da su se javljali baš mladi pacijenti i saznali smo da se radi gotovo o istoj situaciji. Na infektivnom odeljenju deca su uzrasta starijeg od 14 godina, a dogovorili smo se da na