Stejt Department: Strateški dijalog sa Prištinom kad budu ispunjene obaveze prema Srbima

PRAG - Sjedinjene Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga s Prištinom, a oni uključuju i ispunjavanje obaveza Prištine prema Srbima na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz Stejt Departmenta.

"Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa Sjedinjenih Država i naroda Kosova. Radujemo se uključivanju u Strateški dijalog s Kosovom kada budu stvoreni odgovarajući uslovi, uključujući ispunjavanje obaveza Kosova prema kosovskim Srbima", naveo je portparol Stejt Departmenta u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Stejt Department nije dao rok kada bi strateški dijalog mogao početi niti je dodatno precizirao koje korake očekuje od Prištine. SAD su