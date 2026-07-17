Stejt Department: Strateški dijalog sa Prištinom kad budu ispunjene obaveze prema Srbima

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Stejt Department: Strateški dijalog sa Prištinom kad budu ispunjene obaveze prema Srbima

PRAG - Sjedinjene Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga s Prištinom, a oni uključuju i ispunjavanje obaveza Prištine prema Srbima na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz Stejt Departmenta.

"Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa Sjedinjenih Država i naroda Kosova. Radujemo se uključivanju u Strateški dijalog s Kosovom kada budu stvoreni odgovarajući uslovi, uključujući ispunjavanje obaveza Kosova prema kosovskim Srbima", naveo je portparol Stejt Departmenta u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Stejt Department nije dao rok kada bi strateški dijalog mogao početi niti je dodatno precizirao koje korake očekuje od Prištine. SAD su
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