Sud odredio pritvor Aleksandru Radiću i raspisao poternicu

BEOGRAD - Viši sud u Beogradu je usvojio predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i odredio pritvor Aleksandru Radiću, osumnjičenom da je plasirao neistine u vezi sa upotrebom "zvučnog topa" i naredio raspisivanje poternice za njim, saznaje Tanjug.

Prethodno je Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je Radić 24. juna ove godine napustio teritoriju Srbije, zbog čega je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor jer se nalazi u bekstvu u inostranstvu, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Takođe je tražilo da naredi raspisivanje poternice za njim. Radić je, kako se sumnja, širio laži o navodnom korišćenju zvučnog topa na protestu 15.