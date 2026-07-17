U saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Sremske Mitrovice teško povređene tri osobe

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
U saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Sremske Mitrovice teško povređene tri osobe

SREMSKA MITROVICA - U saobraćajnoj nesreći do koje je došlo na auto-putu kod Sremske Mitrovice, u smeru iz Beograda, povređeno je šest osoba, teško povređene tri.

Do nezgode je došlo jutros oko 7 sati kada su se sudarila dva automobila, a potom je jedan od njih sleteo sa puta, saznaje Tanjug. U Zdravstveni centar u Sremskoj Mitrovici danas je dovezeno šestoro povređenih u saobraćajnoj nesreći na auto-putu, od kojih je troje teško povređeno. Teško je povređen muškarac (70) koji je zadobio frakturu rebara, minimalno moždano krvavljenje i kontuzija pluća, i on je hospitalizovan u Jedinici intenzivne nege, rečeno je za Tanjug iz
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