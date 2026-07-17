UKRAJINSKA KRIZA: Ruske snage izvele napad na Harkov, jedna osoba poginula, osam povređeno

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.605 dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izajvio je da je Ukrajina je uništila strateški bombarder Tu-95 u ruskoj vazduhoplovnoj bazi Engels, oko 800 kilometara od ukrajinske granice. Grčka se suočava sa pojačanim pritiscima partnera iz NATO-a i EU da Ukrajini isporuči rakete iz protivvazdušnih sistema "patriot", piše Katimerini.

- Ruske snage izvele napad na Harkov, jedna osoba poginula, osam povređeno Najmanje jedna osoba je poginula, a osam je povređeno, uključujući dvoje dece, u ruskom napadu na Ševčenkovski okrug u Harkovu, saopštio je danas načelnik Harkovske oblasti Oleg Sinjegubov. "Jedan muškarac je poginuo usled neprijateljskog udara u Ševčenkovskom okrugu Harkova", napisao je Sinjegubov na Fejsbuku, prenosi Ukrinform. Među povređenima su sedmogodišnji i dvogodišnji dečak, kao i