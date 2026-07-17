Zelenski: Uništili smo ruski strateški bombarder Tu-95 u Engelsu, 800 km od granice

KIJEV - Ukrajinske odbrambene snage uništile su ruski strateški bombarder Tu-95 na vojnom aerodromu u Engelsu na reci Volgi u centralnoj Rusiji, oko 800 kilometara od rusko-ukrajinske granice, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Snage Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) uništile su vojni avion Tu-95 u Engelsu, koji je korišćen za ruske raketne napade na našu zemlju", istakao je Zelenski, prenosi Unian. On je dodao da su ukrajinske snage izvele napade i na objekte ruske naftne industrije, kao i na određene ciljeve na teritorijama pod ruskom okupacijom, navodeći da se time povećava cena ruske agresije. SBU je saopštila da je, prema prvim informacijama, avion pretrpeo kritična oštećenja,