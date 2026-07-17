ANEM ALARM: Identifikovati i procesuirati osobu koja preti Branislavu Šovljanskom i njegovoj porodici

Šabačke novosti pre 31 minuta
ANEM ALARM: Identifikovati i procesuirati osobu koja preti Branislavu Šovljanskom i njegovoj porodici

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije osuđuje pretnje upućene direktoru vesti N1 televizije Branislavu Šovljanskom i njegovoj porodici i poziva nadležne institucije da hitno identifikuju i procesuiraju počinioca.

Pretnja je upućena u komentaru na tekst objavljen na portalu N1 pod naslovom „Spin tabloida iz prvog reda: Od običnog protokola napravili veliku čast za Srbiju i Vučića“, a poslala ju je osoba koja se predstavlja kao„Srbin“ a koja je već slala preteće poruke redakciji. „N1 direktore je*emo ti decu familiju sve sto imaš i je*aćemo polako sačekaćemo te je*emo ti najmilije upamti dokle ima Srba ti ćeš biti proganjan je*emo ti poreklo treba te nabiti na kolac na ražanj
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