Usklađenost Srbije sa spoljnom politikom EU 60% u prvoj polovini 2026.

Savremena politika pre 59 minuta
Usklađenost Srbije sa spoljnom politikom EU 60% u prvoj polovini 2026.

Ovaj procenat je i dalje najniži među kandidatima za članstvo u EU koje aktivno vode pristupne pregovore. Procenat je ponovo opao u odnosu na 2025. godinu. Autor: Savremena politika 17. 07. 2026. u 08:35

BEOGRAD – U prvoj polovini 2026. godine, Srbija je ostala na oko 60% usaglašenosti sa deklaracijama i merama spoljne politike Evropske unije (EU), pokazuje nova analiza ISAC fonda. Uprkos nominalnom napretku ostvarenom 2025. godine, kada je Srbija dostigla 67% usaglašenosti, procenat je ponovo opao. Od 1. januara do 30. juna 2026. godine, EU je usvojila 60 deklaracija kojima je pozvala zemlje kandidate i partnerske zemlje da se sa njima usaglase. Srbija se
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