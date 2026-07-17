Vesna Medenica oslobođena jedne od optužbi za zloupotrebu položaja

Apelacioni sud Crne Gore izrekao je oslobađajuću presudu bivšoj predsednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici za delo zloupotreba službenog položaja, za šta je prvostepeno bila osuđena na šest meseci zatvora.

Kako je saopšteno, Apelacioni sud je uvažio žalbu odbrane i preinačio presudu Višeg suda, jer "nije dokazano da je izvršila krivično djelo za koje je optužena". "Nakon neposredne ocjene svih izvedenih dokaza, pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, ovaj sud je zaključio da tokom postupka nije na nesumnjiv način dokazano da je okrivljena prekoračila granice svojih službenih ovlašćenja, niti da je propustila izvršenje službene dužnosti čije je preduzimanje