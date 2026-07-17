Vesna Medenica oslobođena jedne od optužbi za zloupotrebu položaja

Slobodna Evropa pre 41 minuta
Vesna Medenica oslobođena jedne od optužbi za zloupotrebu položaja

Apelacioni sud Crne Gore izrekao je oslobađajuću presudu bivšoj predsednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici za delo zloupotreba službenog položaja, za šta je prvostepeno bila osuđena na šest meseci zatvora.

Kako je saopšteno, Apelacioni sud je uvažio žalbu odbrane i preinačio presudu Višeg suda, jer "nije dokazano da je izvršila krivično djelo za koje je optužena". "Nakon neposredne ocjene svih izvedenih dokaza, pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, ovaj sud je zaključio da tokom postupka nije na nesumnjiv način dokazano da je okrivljena prekoračila granice svojih službenih ovlašćenja, niti da je propustila izvršenje službene dužnosti čije je preduzimanje
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Crna Gora: Vesna Medenica oslobođenja optužbe za zloupotrebu službenog položaja u slučaju "Zekić"

Crna Gora: Vesna Medenica oslobođenja optužbe za zloupotrebu službenog položaja u slučaju "Zekić"

NIN pre 36 minuta
Apelacioni sud Crne Gore pravosnažno oslobodio Vesnu Medenicu optužbe za zloupotrebu položaja u slučaju sudije Zekića

Apelacioni sud Crne Gore pravosnažno oslobodio Vesnu Medenicu optužbe za zloupotrebu položaja u slučaju sudije Zekića

Insajder pre 1 sat
Vesna Medenica pravosnažno oslobođena optužbe za zloupotrebu službenog položaja

Vesna Medenica pravosnažno oslobođena optužbe za zloupotrebu službenog položaja

N1 Info pre 1 sat
Crna Gora: Vesna Medenica oslobođenja optužbe za zloupotrebu službenog položaja

Crna Gora: Vesna Medenica oslobođenja optužbe za zloupotrebu službenog položaja

RTV pre 1 sat
Apelacioni sud Crne Gore oslobodio Vesnu Medenicu: Ukinuta kazna od šest meseci zatvora za zloupotrebu položaja

Apelacioni sud Crne Gore oslobodio Vesnu Medenicu: Ukinuta kazna od šest meseci zatvora za zloupotrebu položaja

Euronews pre 1 sat
Apelacioni sud Crne Gore: Vesna Medenica oslobođena optužbe za zloupotrebu službenog položaja

Apelacioni sud Crne Gore: Vesna Medenica oslobođena optužbe za zloupotrebu službenog položaja

Newsmax Balkans pre 1 sat
Medenica pravosnažno oslobođena optužbe za zloupotrebu službenog položaja

Medenica pravosnažno oslobođena optužbe za zloupotrebu službenog položaja

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraVrhovni Sudzloupotreba službenog položaja

Balkan, najnovije vesti »

Vesna Medenica oslobođena jedne od optužbi za zloupotrebu položaja

Vesna Medenica oslobođena jedne od optužbi za zloupotrebu položaja

Slobodna Evropa pre 41 minuta
Više od 50 posto svih imigranata iz Evrope su žene

Više od 50 posto svih imigranata iz Evrope su žene

Slobodna Evropa pre 11 minuta
Stejt Department: Strateški dijalog sa Prištinom kad budu ispunjene obaveze prema Srbima

Stejt Department: Strateški dijalog sa Prištinom kad budu ispunjene obaveze prema Srbima

NIN pre 41 minuta
Crna Gora: Vesna Medenica oslobođenja optužbe za zloupotrebu službenog položaja u slučaju "Zekić"

Crna Gora: Vesna Medenica oslobođenja optužbe za zloupotrebu službenog položaja u slučaju "Zekić"

NIN pre 36 minuta
Apelacioni sud Crne Gore pravosnažno oslobodio Vesnu Medenicu optužbe za zloupotrebu položaja u slučaju sudije Zekića

Apelacioni sud Crne Gore pravosnažno oslobodio Vesnu Medenicu optužbe za zloupotrebu položaja u slučaju sudije Zekića

Insajder pre 1 sat