AMSS: Pojačan saobraćaj, na ulazu u Srbiju na prelazu Horgoš putnička vozila čekaju 45 minuta

Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikend putovanja i smene turista u jeku letnje sezone, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Veći broj vozila je na autoputevima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope zbog čega je moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona, kao i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Vozači se pozivaju da kreću na put u ranim jutarnjim ili večernjim satima kada su temperature niže i uslovi za vožnju prijatniji. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Putnička vozila čekaju 45 minuta na