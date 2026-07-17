Građanski pokret Bravo: Vučićevo pomilovanje nasilnika dovelo do prebijanja dečaka u Novom Sadu

Serbian News Media pre 4 sati
Građanski pokret Bravo: Vučićevo pomilovanje nasilnika dovelo do prebijanja dečaka u Novom Sadu

Građanski pokret Bravo iz Novog Sada ocenio je danas da je pomilovanje „različitih nasilnika od strane predsednika Srbije Aleksandra Vučića“, uzrok prebijanja petnaestogodišnjeg dečaka u Novom Sadu.

U saopštenju su zatražili hitno pronalaženje i pritvaranje svih napadača, uz potpuno i transparentno informisanje javnosti o toku istrage, kao i da prebijanje 15-godišnjaka bude kvalifikovano kao pokušaj ubistva u saizvršilaštvu. „Ovaj zločin potresao je ceo Novi Sad i još jednom otvorio pitanje bezbednosti dece i odgovornosti institucija. Podsećamo, u Skupštini grada odbijeni su predlozi da se raspravlja o porastu nasilja i postupanju policije, kao i o nasilju nad
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