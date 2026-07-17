Milivojević: „Vučić će, tvrdi, dijalog voditi sa policijom i tužilaštvom“

Saopštenje koje potpisuje Srđan Milivojević, predsednik DS, prenosimo u celosti: „Milivojević: Jedini dijalog Vučić će voditi sa policijom i tužilaštvom Uzalud Vučić preklinje i moli za dijalog i spuštanje tenzija, čime pokušava da vrati borbu u okvir koji on kontroliše — da od pobune društva protiv mafijaškog režima napravi razgovor vlasti i „političkih protivnika“, sa njim u centru. Jedini dijalog koji će Vučić moći da vodi biće sa policijom, tužilaštvom i drugim