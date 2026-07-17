Si Đinping prisustvovao otvaranju Svetske konferencije o veštačkoj inteligenciji 2026. i održao glav

Serbian News Media pre 16 minuta
Si Đinping prisustvovao otvaranju Svetske konferencije o veštačkoj inteligenciji 2026. i održao glav

Kineski predsednik Si Đinping održao je danas glavni govor na ceremoniji otvaranja Svetske konferencije o veštačkoj inteligenciji 2026. i sastanka na visokom nivou o globalnom upravljanju veštačkom inteligencijom, koji se održavaju u Šangaju, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Si je istakao da je svet ušao u period dosad nezabeleženih inovacija u oblasti veštačke inteligencije (VI), koje donose velike razvojne mogućnosti, ali i nove izazove u oblasti upravljanja. Obraćajući se učesnicima konferencije, Si je naglasio da čovečanstvo mora da odgovori na ključna pitanja savremenog doba – kako uskladiti odnose između ljudi i inteligentnih mašina, kako osigurati bezbednost kada algoritmi učestvuju u procesu donošenja odluka, kako rešiti etičke
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Si Đinping prisustvovao otvaranju Svetske konferencije o veštačkoj inteligenciji 2026. i održao glav

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