UNS: Više javno tužilaštvo u Beogradu zastrašuje novinare da se ne bave temom zvučnog topa

Serbian News Media pre 1 sat
UNS: Više javno tužilaštvo u Beogradu zastrašuje novinare da se ne bave temom zvučnog topa
UNS je u saopštenju osudio postupak tog tužilaštva jer su u saopštenju „učinjeni prepoznatljivim svi novinari koji su radeći svoj posao legitimno kontaktirali izvor informacija“. „Danas objavljeno saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kom je izneto da je podneta krivična prijava protiv vojnog analitičara i komentatora nekoliko medija Aleksandra Radića, razumemo kao poruku i upozorenje novinarima da se ne bave više temom tzv. zvučnog topa jer će i sami
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