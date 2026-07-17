(VIDEO) Emotivan trenutak: Kolina „prozvao“ sudiju za finale SP

Slovenački sudija Slavko Vinčić deliće pravdu u finalu Svetskog prvenstva, koje je na programu u nedelju od 21 čas u Nju Džerziju.

FIFA je objavila snimak trenutka kad legendarni Pjerluiđi Kolina objavljuje kome je pripala ova čast, a 46-godišnjak rođen u Mariboru emotivno je reagovao. Vinčiću je ovo kruna karijere, a sudio je u finalu Lige Evrope 2022. u kojem je Ajntraht pobedio Rendžers, kao i finale Lige šampiona 2024. u kojem je Real Madrid rutinski savladao Borusiju Dortmund. Slovenac je radio kao arbitar i u Kataru pre četiri godine, a na Mundijalu koje je sada na zalasku dobio je