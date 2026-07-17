Iz Kremlja stigao odgovor Trampu: Rusija nikada nije uticala na američke izbore

Rusija odbacuje sve optužbe o mešanju u izborne procese u Sjedinjenim Državama i nikada se nije mešala u unutrašnje stvari drugih država, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je tako reagovao na izjavu predsednika SAD Donalda Trampa, koji je u obraćanju naciji naveo da Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja predstavljaju pretnju američkom izbornom sistemu. Prema njegovim rečima, Rusija se nikada nije mešala u unutrašnje poslove drugih zemalja i očekuje da se niko neće mešati u njene unutrašnje stvari. Peskov je ocenio da se Tramp, govoreći o Rusiji kao pretnji američkim izborima, poziva na „neimenovane i ničim potkrepljene“