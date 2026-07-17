Iz Kremlja stigao odgovor Trampu: Rusija nikada nije uticala na američke izbore

Sputnik pre 38 minuta
Iz Kremlja stigao odgovor Trampu: Rusija nikada nije uticala na američke izbore

Rusija odbacuje sve optužbe o mešanju u izborne procese u Sjedinjenim Državama i nikada se nije mešala u unutrašnje stvari drugih država, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je tako reagovao na izjavu predsednika SAD Donalda Trampa, koji je u obraćanju naciji naveo da Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja predstavljaju pretnju američkom izbornom sistemu. Prema njegovim rečima, Rusija se nikada nije mešala u unutrašnje poslove drugih zemalja i očekuje da se niko neće mešati u njene unutrašnje stvari. Peskov je ocenio da se Tramp, govoreći o Rusiji kao pretnji američkim izborima, poziva na „neimenovane i ničim potkrepljene“
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Kina i Rusija odbacuju tvrdnje Donalda Trampa da su se mešali u američke izbore 2020. godine

Kina i Rusija odbacuju tvrdnje Donalda Trampa da su se mešali u američke izbore 2020. godine

N1 Info pre 8 minuta
Upravo se oglasio zvanični Kremlj: Tiče se Trampove optužbe

Upravo se oglasio zvanični Kremlj: Tiče se Trampove optužbe

Večernje novosti pre 28 minuta
Tramp već sada širi sumnje u izbore na jesen

Tramp već sada širi sumnje u izbore na jesen

Dojče vele pre 1 sat
Tramp objavio dokumenta obaveštajnih službi: Zbog čega je izborni sistem u SAD ranjiv?

Tramp objavio dokumenta obaveštajnih službi: Zbog čega je izborni sistem u SAD ranjiv?

Sputnik pre 1 sat
Prva reakcija Kine na Trampove optužbe

Prva reakcija Kine na Trampove optužbe

Danas pre 1 sat
Kina se oglasila posle Trampovih optužbi: "To nisu ništa drugo do čiste izmišljotine i zlonamerne klevete, uzdržite se i…

Kina se oglasila posle Trampovih optužbi: "To nisu ništa drugo do čiste izmišljotine i zlonamerne klevete, uzdržite se i prestanite s tim" (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Tramp traži ukidanje licenci televizijama koje nisu prenosile njegov govor

Tramp traži ukidanje licenci televizijama koje nisu prenosile njegov govor

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranNECSeverna KorejaKinaRusijaIzboriDonald Trampkremljsad

Svet, najnovije vesti »

Eskalacija sukoba SAD i Irana: Vazdušni udari i šteta na infrastrukturi

Eskalacija sukoba SAD i Irana: Vazdušni udari i šteta na infrastrukturi

Naslovi.ai pre 9 minuta
Godišnja inflacija u evrozoni pala je na 2,8 odsto u junu, sa 3,2 odsto u maju

Godišnja inflacija u evrozoni pala je na 2,8 odsto u junu, sa 3,2 odsto u maju

Nova ekonomija pre 8 minuta
Češka preuzela prvi C-390 Millennium samo 20 meseci nakon potpisivanja ugovora

Češka preuzela prvi C-390 Millennium samo 20 meseci nakon potpisivanja ugovora

Aero.rs pre 33 minuta
Vens optužio Izrael da 'manipuliše' javnim mnjenjem u Americi da bi produžio rat u Iranu

Vens optužio Izrael da 'manipuliše' javnim mnjenjem u Americi da bi produžio rat u Iranu

BBC News pre 13 minuta
Britanija nacionalizovala kinesku čeličanu Britiš stil

Britanija nacionalizovala kinesku čeličanu Britiš stil

Radio 021 pre 8 minuta