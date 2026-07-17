Đedović Handanović: Naše je da čuvamo dobre odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis
Đedović Handanović: Naše je da čuvamo dobre odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je gostujući na Radio televiziji Srbije da danas u Vašingtonu počinje strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u kojem će energetika biti jedna od važnijih oblasti saradnje, sa fokusom na jačanje regionalne energetske bezbednosti, razvoj strateških projekata i unapređenje partnerstva sa američkim kompanijama. „Postoji mnogo prostora da učvrstimo saradnju sa SAD koja je za
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Đedović Handanović: „Srbija da čuva dobre odnose i sa SAD i sa Rusijom“

Đedović Handanović: „Srbija da čuva dobre odnose i sa SAD i sa Rusijom“

Serbian News Media pre 1 sat
Ministarka energetike u Vašingtonu: Naše je da čuvamo dobre odnose i sa SAD i sa Rusijom

Ministarka energetike u Vašingtonu: Naše je da čuvamo dobre odnose i sa SAD i sa Rusijom

Blic pre 1 sat
Đedović Handanović: Naše je da čuvamo dobre odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom

Đedović Handanović: Naše je da čuvamo dobre odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom

Kurir pre 1 sat
Đedović Handanović: Strateško partnerstvo sa SAD jača energetsku bezbednost Srbije

Đedović Handanović: Strateško partnerstvo sa SAD jača energetsku bezbednost Srbije

Danas pre 3 sata
Đedović: Energetika važan deo strateškog dijaloga Srbije i SAD

Đedović: Energetika važan deo strateškog dijaloga Srbije i SAD

RTK pre 3 sata
Đedović Handanović: Energetika jedna od važnih oblasti strateškog dijaloga Srbije i SAD

Đedović Handanović: Energetika jedna od važnih oblasti strateškog dijaloga Srbije i SAD

RINA pre 2 sata
Potpisan memorandum Srbije i Rumunije: Đerdap 3 biće najveća vodena baterija jugoistočne Evrope

Potpisan memorandum Srbije i Rumunije: Đerdap 3 biće najveća vodena baterija jugoistočne Evrope

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVašingtonRusijaRumunijaenergetikasrbijasjedinjene američke državeDubravka Đedović Handanovićstrateski dijalog

Ekonomija, najnovije vesti »

Poskupljenje goriva u Srbiji: Nove cene na pumpama

Poskupljenje goriva u Srbiji: Nove cene na pumpama

Naslovi.ai pre 1 minut
Objavljene nove cene goriva u Srbiji: Koliko će koštati dizel i benzin narednih sedam dana (GRAFIKA)

Objavljene nove cene goriva u Srbiji: Koliko će koštati dizel i benzin narednih sedam dana (GRAFIKA)

Insajder pre 10 minuta
Benzin i dizel skuplji za po dva dinara po litru

Benzin i dizel skuplji za po dva dinara po litru

Ekapija pre 5 minuta
Srbija se kod Banke za razvoj Saveta Evrope zadužuje za dodatnih 110 mil EUR za renoviranje zdravstvenih centara

Srbija se kod Banke za razvoj Saveta Evrope zadužuje za dodatnih 110 mil EUR za renoviranje zdravstvenih centara

Ekapija pre 5 minuta
Vujanić: Saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta tek kada se ispune bezbedonosni uslovi

Vujanić: Saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta tek kada se ispune bezbedonosni uslovi

Danas pre 0 minuta