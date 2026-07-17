Đedović Handanović: Naše je da čuvamo dobre odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je gostujući na Radio televiziji Srbije da danas u Vašingtonu počinje strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u kojem će energetika biti jedna od važnijih oblasti saradnje, sa fokusom na jačanje regionalne energetske bezbednosti, razvoj strateških projekata i unapređenje partnerstva sa američkim kompanijama. „Postoji mnogo prostora da učvrstimo saradnju sa SAD koja je za