Fenerbahče sklapa kockice, stigao košgeter iz Rusije

Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Fenerbahče sklapa kockice, stigao košgeter iz Rusije

Američki košarkaš Markus Bingam novi je igrač Fenerbahčea, saopštio je danas turski klub.

Bingam (26) je sa Fenerbahčeom potpisao dvogodišnji ugovor. - Američki centar je od 2018. do 2022. godine igrao za Univerzitet Mičigen Stejt u američkoj koledž ligi, a zatim je bio potpisao je ugovor sa Hapoelom iz Haife. Nakon perioda provedenog u Hapoelu iz Holona, prešao je u Hapoel iz Tel Aviva u novembru 2024. godine i osvojio titulu u Evrokupu 2025. Prošle sezone igrao je za Uniks iz Kazanja - naveo je Fenerbahče. Američki košarkaš je tokom sezone 2025/26 u
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