Indira Radić je ovde pronašla mir: Leto provodi drugačije od svih, detalj otkrio koliko je okrenuta Bogu

Pevačica Indira Radić ovih dana puni baterije na jednoj egzotičnoj morskoj destinaciji, odakle se povremeno oglašava i sa svojim pratiocima deli trenutke odmora.

Sudeći po objavama, dane provodi u mirnom ritmu - uživa na plaži, upija sunčeve zrake i pronalazi vreme za aktivnosti koje je ispunjavaju. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj čita knjigu "Razgovori s Bogom", poznato delo koje se bavi duhovnošću, ličnim razvojem i potragom za smislom. Mnogi su upravo u tom detalju prepoznali da pevačica, osim što vodi računa o odmoru, neguje i svoj unutrašnji mir, kao i da joj vera i rad na sebi zauzimaju važno mesto u