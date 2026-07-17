MUP otkrio ko stoji iza naloga Faraon na društvenim mrežama: Promovisao pedofiliju, od ranije poznat policiji

Telegraf pre 39 minuta  |  Telegraf.rs
MUP otkrio ko stoji iza naloga Faraon na društvenim mrežama: Promovisao pedofiliju, od ranije poznat policiji
Nakon što su na više društvenih mreža uočeni video-zapisi u koјima nalog pod nazivom "Faraon" promoviše pedofiliјu i zloupotrebu maloletnih lica u pornografske svrhe, policiјski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Policiјskom upravom u Sremskoј Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg јavnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su korisnika navedenog naloga kao M.
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