MUP otkrio ko stoji iza naloga Faraon na društvenim mrežama: Promovisao pedofiliju, od ranije poznat policiji
Telegraf pre 39 minuta | Telegraf.rs
Nakon što su na više društvenih mreža uočeni video-zapisi u koјima nalog pod nazivom "Faraon" promoviše pedofiliјu i zloupotrebu maloletnih lica u pornografske svrhe, policiјski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Policiјskom upravom u Sremskoј Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg јavnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su korisnika navedenog naloga kao M.