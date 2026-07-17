Muzički sastav "Trio Afro Gitano" 15. avgusta na Nišvil džez festivalu

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Muzički sastav "Trio Afro Gitano" 15. avgusta na Nišvil džez festivalu
Internacionalni sastav "Trio Afro Gitano", koji čine Baba Sisoko, Toni Kitanovski i di-džej Goce, održaće koncert 15. avgusta na Nišvil džez festivalu, saopštili su danas organizatori Prema navodima festivala, "Trio Afro Gitano" okuplja muzičare različitih umetničkih i kulturnih tradicija, a njihov repertoar spaja elemente džeza, afričke muzike, hip-hopa i svetske muzike. Makedonski gitarista, kompozitor i producent Kitanovski tokom karijere sarađivao je sa brojnim
Otvori na telegraf.rs

Nišvil »

Muzički sastav "Trio Afro Gitano" 15. avgusta na Nišvil džez festivalu

Muzički sastav "Trio Afro Gitano" 15. avgusta na Nišvil džez festivalu

B92 pre 13 sati
Afričkih ritam, romski melos i hip-hop – „Afro Gitano“ na ovogodišnjem Nišvilu

Afričkih ritam, romski melos i hip-hop – „Afro Gitano“ na ovogodišnjem Nišvilu

Južne vesti pre 14 sati
INTERVJU Džos Stoun: Stvaram svet za svoju decu koji će ih pripremiti za život, da ne budu slabi i da osećaju da imaju izbor…

INTERVJU Džos Stoun: Stvaram svet za svoju decu koji će ih pripremiti za život, da ne budu slabi i da osećaju da imaju izbor

Danas pre 5 dana
Karte za Nišvil do ponedeljka po promotivnoj ceni

Karte za Nišvil do ponedeljka po promotivnoj ceni

Medijska kutija pre 5 dana
Nova cena kompleta za „Nišvil“ od ponedeljka, u prodaji i pojedinačne i VIP ulaznice

Nova cena kompleta za „Nišvil“ od ponedeljka, u prodaji i pojedinačne i VIP ulaznice

Južne vesti pre 6 dana
Belgrade Funk Combo donosi ‘Metar’ uživo iz studija

Belgrade Funk Combo donosi ‘Metar’ uživo iz studija

Balkan Rock pre 23 dana
Omaž niškom rokenrolu

Omaž niškom rokenrolu

Politika pre 27 dana
Nišvil »

Ključne reči

NIŠVIL

Najnovije vesti »

Vremeplov: Streljan Dragoljub Draža Mihailović

Vremeplov: Streljan Dragoljub Draža Mihailović

RTV pre 28 minuta
Deda (68) električar silovao 14 žena! Zlostavljao ih dok su bile u nesvesti, pa sve snimao za svoju bolesnu kolekciju: Broj…

Deda (68) električar silovao 14 žena! Zlostavljao ih dok su bile u nesvesti, pa sve snimao za svoju bolesnu kolekciju: Broj žrtava raste iz dana u dan

Blic pre 8 minuta
Europrom – Vikend akcija od 17. jula

Europrom – Vikend akcija od 17. jula

ObjektiVa pre 8 minuta
Dizajnerka enterijera otkriva 8 grešaka u renoviranju kuhinje: Evo kako da izbegnete greške i uštedite novac

Dizajnerka enterijera otkriva 8 grešaka u renoviranju kuhinje: Evo kako da izbegnete greške i uštedite novac

Blic pre 18 minuta
Napustio je pripreme kluba! Brazilac pred transferom karijere! Premijerligaš će iskeširati 38 miliona funti, ovo su svi…

Napustio je pripreme kluba! Brazilac pred transferom karijere! Premijerligaš će iskeširati 38 miliona funti, ovo su svi detalji!

Kurir pre 58 minuta