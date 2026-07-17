Muzički sastav "Trio Afro Gitano" 15. avgusta na Nišvil džez festivalu

Internacionalni sastav "Trio Afro Gitano", koji čine Baba Sisoko, Toni Kitanovski i di-džej Goce, održaće koncert 15. avgusta na Nišvil džez festivalu, saopštili su danas organizatori Prema navodima festivala, "Trio Afro Gitano" okuplja muzičare različitih umetničkih i kulturnih tradicija, a njihov repertoar spaja elemente džeza, afričke muzike, hip-hopa i svetske muzike. Makedonski gitarista, kompozitor i producent Kitanovski tokom karijere sarađivao je sa brojnim