"Orgija nije bilo..." Evo šta je rekao sudija Slavko Vinčić nakon hapšenja na "Buga buga" žurci

Dok se ceo fudbalski svet sprema za spektakl i veliko finale Svetskog prvenstva između Argentine i Španije, pažnja javnosti nije usmerena samo na dve reprezentacije koje će se boriti za trofej, već i na čoveka koji će deliti pravdu na terenu.

FIFA je poverenje ukazala slovenačkom arbitru Slavku Vinčiću, jednom od najcenjenijih evropskih sudija, kojem će duel na stadionu "MetLajf" predstavljati vrhunac dosadašnje karijere. Vinčić iza sebe ima impresivan sudijski put. Sudio je finale Lige Evrope 2022. godine, zatim finale Lige šampiona 2024, a bio je među arbitrima i na prethodnom Svetskom prvenstvu u Kataru. Dugogodišnjim kvalitetnim radom stekao je reputaciju jednog od najpouzdanijih sudija u Evropi,