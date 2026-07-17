Ovako je postignut prvi gol u Superligi Srbije za sezonu 2026/27, evo ko je zatresao mrežu na premijeri

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ovako je postignut prvi gol u Superligi Srbije za sezonu 2026/27, evo ko je zatresao mrežu na premijeri

Fudbalska Superliga Srbije startovala je ovog petka utakmicama Crvena zvezda - Mačva Šabac i Železničar Pančevo - Radnički Niš, a prvi pogodak videli smo na stadionu "Rajko Mitić" u režiji crveno-belih.

Gol je postignut u baš ranoj fazi utakmice i to u 8. minutu, a strelac je bio Bruno Duarte, pa je to bio prvi pogodak u Superligi za sezonu 2026/27. Od starta je Crvena zvezda bila ofanzivna, a novo pojačanje Loizos Loizu je posalo loptu u kazneni prostor, posle čega se ona odbila od nekoga iz ekipe Mačve iz Šapca i došla do Bruna Duartea. Ovaj se nije mnogo dvoumio, već je poslao loptu u mrežu za vođstvo Crvene zvezde. Pogledajte kako je to izgledalo u snimku koji
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