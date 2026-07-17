SAD označile dva meksička kartela kao strane terorističke organizacije

Meksički karteli Huarez i Los Viagras suočavaju se sa ozbiljnim posledicama nakon što ih je američki Stejt department označio kao strane terorističke organizacije.

Ova odluka dolazi kao odgovor na brojne napade koje su ovi karteli izvršili, uključujući i stravični masakr u Sonori 2019. godine, gde je ubijeno devet američkih državljana. Saopštenje Stejt departmenta jasno pokazuje odlučnost administracije predsednika Donalda Trampa da zaštiti američke građane. "Nastavićemo da koristimo sva raspoloživa sredstva kako bismo prekinuli tokove novca i otrova koji finansiraju ove nasilne narko-teroriste", navodi se u saopštenju.