Strahovit zemljotres pogodio Meksiko, izdato upozorenje na cunami!

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs
Strahovit zemljotres pogodio Meksiko, izdato upozorenje na cunami!

Zemljotres jačine 7,4 stepeni Rihetra pogodio je Meksiko, javlja EMSC.

Izdato je upozorenje na cunami. Epicentar potresa bio je na dubini od 29 kilometara, 103 kilometra do grada Tapačula. Prvobitno je javljeno da je magnituda bila 6,6 Rihtera, ali je ubrzo ona povećana na 7,3, pa na 7,4 stepeni Rihterove skale. Zemljotres se osetio i u gradovima u Gvatemali, udaljenim više od 200 kilometara od epicentra. USGS javlja da je su opasno cunami talasi mogući za obale koje se nalaze u krugu od 300 kilometara od epicentra. Za sada nema
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