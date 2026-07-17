Poreska: Vranje ima 72 milionera

Sa 72 milionera grad Vranje je četvrti na jugu Srbije, pokazuju podaci Porske uprave Srbije.

Reč je o zaposlenima koji su ostvarili dohodak veći od 5,4 miliona dinara za 12 meseci. Najviše milionera na jugu ima Niš (942) i po tome je treći u Srbiji, pišu Južne vesti. Iza Niša, a ispred Vranja su Leskovac sa 185 milionera i Pirot sa 83, a iza Prokuplje sa 59 milionera. Poreska uprava primila je ukupno 1.341 prijavu građana Niša, Pirota, Vranja, Leskovca i Prokuplja u 2025. godini. Godišnji porez na dohodak građana, poznat i kao “porez na bogate”, morali su