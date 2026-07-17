Poreska: Vranje ima 72 milionera

Vranje news pre 6 sati  |  Vranjenews
Poreska: Vranje ima 72 milionera

Sa 72 milionera grad Vranje je četvrti na jugu Srbije, pokazuju podaci Porske uprave Srbije.

Reč je o zaposlenima koji su ostvarili dohodak veći od 5,4 miliona dinara za 12 meseci. Najviše milionera na jugu ima Niš (942) i po tome je treći u Srbiji, pišu Južne vesti. Iza Niša, a ispred Vranja su Leskovac sa 185 milionera i Pirot sa 83, a iza Prokuplje sa 59 milionera. Poreska uprava primila je ukupno 1.341 prijavu građana Niša, Pirota, Vranja, Leskovca i Prokuplja u 2025. godini. Godišnji porez na dohodak građana, poznat i kao “porez na bogate”, morali su
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

Koliko je milionera u Pirotu? Poreska uprava u 2025. godini evidentirala 83 prijave

Koliko je milionera u Pirotu? Poreska uprava u 2025. godini evidentirala 83 prijave

Pirotske vesti pre 6 sati
Koliko zarađuju najbogatiji u Srbiji?

Koliko zarađuju najbogatiji u Srbiji?

Kamatica pre 7 sati
Prokuplje ima čak 59 milionera

Prokuplje ima čak 59 milionera

Prokuplje press pre 7 sati
Grad Prokuplje deveti put promenio plan javnih nabavki

Grad Prokuplje deveti put promenio plan javnih nabavki

Prokuplje press pre 7 sati
Verovali ili ne, u Leskovcu živi 185 poreskih „milionera“: Zaradili više od 5,4 miliona dinara tokom 2025. godine

Verovali ili ne, u Leskovcu živi 185 poreskih „milionera“: Zaradili više od 5,4 miliona dinara tokom 2025. godine

Rešetka pre 7 sati
U Nišu prijavljena 942 milionera

U Nišu prijavljena 942 milionera

Južne vesti pre 8 sati
Novi Pazar među gradovima s najmanje prijavljenih „milionera“

Novi Pazar među gradovima s najmanje prijavljenih „milionera“

Sandžak press pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezNišLeskovacVranjePirotPoreska upravaProkuplje

Ekonomija, najnovije vesti »

EK: Nezavisnost pravosuđa u Crnoj Gori i dalje veoma niska, nivo korupcije u javnom sektoru visok

EK: Nezavisnost pravosuđa u Crnoj Gori i dalje veoma niska, nivo korupcije u javnom sektoru visok

Danas pre 1 sat
Istorijski dan u Vašingtonu: Srbija i SAD otvorile prvu rundu strateškog dijaloga; Đurić: "Važan politički signal i znajačan…

Istorijski dan u Vašingtonu: Srbija i SAD otvorile prvu rundu strateškog dijaloga; Đurić: "Važan politički signal i znajačan korak napred" (foto, video)

Blic pre 49 minuta
SAD i Srbija otvorile strateški dijalog, energetika jedna od prvih tema

SAD i Srbija otvorile strateški dijalog, energetika jedna od prvih tema

Bloomberg Adria pre 9 minuta
"Potrebno dosta novca i udruženja": Šta koči srpsku privredu na putu ka evropskom tržištu

"Potrebno dosta novca i udruženja": Šta koči srpsku privredu na putu ka evropskom tržištu

Newsmax Balkans pre 30 minuta
Đurić i Rubio otvorili prvu rundu strateškog dijaloga, novo poglavlje u odnosima Srbije i SAD

Đurić i Rubio otvorili prvu rundu strateškog dijaloga, novo poglavlje u odnosima Srbije i SAD

Euronews pre 14 minuta