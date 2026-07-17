Aleksić: Opozicija i studenti treba da izađu u jednoj koloni na izbore

Iako datum izbora još nije poznat, opozicija ne sme da čeka, poručio je Miroslav Aleksić. Lider NPS-a ocenio je da vlast kupuje vreme kako bi produžila svoj opstanak i pozvao opozicione stranke i studente na zajednički nastup

Političke stranke i studenti, koji su saveznici, treba da se pripremaju za izbore kao da će oni biti na jesen, rekao je u Kragujevcu predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić i dodao da je najbolje da opozicija i studenti izađu u jednoj koloni. „Kad budu bili i koji god budu bili, mi ćemo za njih verujem biti spremni, jer građani Srbije čekaju te izbore više od godinu i po dana da se dogode“, rekao je Aleksić novinarima. On je dodao da veruje da