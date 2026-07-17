Otvoren strateški dijalog Srbije i SAD: Politički ili protokolarni signal

Američki državni sekretar Marko Rubio danas je u Vašingtonu otvorio proces strateškog dijaloga SAD i Srbije, koju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić, javio je Radio Slobodna Evropa (RSE)

SAD vode strateški dijalog sa desetinama država radi produbljivanja saradnje u nizu oblasti – od ekonomije, preko bezbednosti do spoljne politike. Strateški dijalog SAD i Srbije odražava novu eru u odnosima dve zemlje, kazao je za N1 portparol Stejt departmenta Tomi Pigot. Dodaje se da je to „znak posvećenosti obe zemlje da prošire i prodube partnerstvo“. „Kroz dijalog, SAD i Srbija će zajedno raditi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva, uključujući regionalni mir i