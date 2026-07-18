Kineski Bestune B70S ima 265 KS i košta 10.000 evra manje od Cupre Formentor VZ

Auto blog pre 1 sat  |  Klix.ba / AMS
Kineski Bestune B70S ima 265 KS i košta 10.000 evra manje od Cupre Formentor VZ

FAW je jedan od najvećih kineskih proizvođača automobila i dugogodišnji partner Volkswagena u Kini.

Brend Bestune je već prisutan na evropskom tržištu s ponudom koja uključuje tri SUV modela i jednu limuzinu veličine Škode Superb. Bestune B70S ulazi u segment sportskih SUV kupea, a karakterišu ga duga prednja hauba, velika maska hladnjaka, uska LED svetla i zakošeni zadnji deo s povezanom svetlosnom trakom. Zbog takvog dizajna mnogi ga smatraju jednim od direktnih konkurenata Cupre Formentor, piše nemački AMS. Po dimenzijama je čak nešto veći od španskog modela.
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