Radovi širom Beograda: Izmene saobraćaja u ovim opštinama do kraja septembra

B92 pre 12 minuta
Radovi širom Beograda: Izmene saobraćaja u ovim opštinama do kraja septembra

Od danas dolazi do izmene režima saobraćaja u nekoliko ulica na Čukarici, Novom Beogradu i u Zemunu zbog planiranih radova, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda.

U saopštenju se navodi da će do izmene režima saobraćaja na Čukarici u ulicama Lješka i Kirovljeva doći tokom radova na izgradnji fekalne kanalizacije, koje izvodi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. Tada će biti obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u Lješkoj ulici i izmenjen režim saobraćaja u Kirovljevoj ulici u zoni raskrsnice sa Lješkom ulicom, u vremenskom periodu do 22. jula i biće obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u Lješkoj
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Velike promene u saobraćaju! Zatvaraju se ključne ulice na Čukarici, Novom Beogradu i Zemunu: Evo i do kada

Velike promene u saobraćaju! Zatvaraju se ključne ulice na Čukarici, Novom Beogradu i Zemunu: Evo i do kada

Blic pre 42 minuta
Važno obaveštenje za vozače: Menja se režim saobraćaja u tri dela Beograda, a neke izmene trajaće do kraja septembra

Važno obaveštenje za vozače: Menja se režim saobraćaja u tri dela Beograda, a neke izmene trajaće do kraja septembra

Mondo pre 1 sat
Radovi počinju danas i trajaće do kraja septembra: Menja se režim saobraćaja u tri beogradske opštine

Radovi počinju danas i trajaće do kraja septembra: Menja se režim saobraćaja u tri beogradske opštine

Kurir pre 1 sat
Počinju radovi, zatvaraju se ulice: Kroz tri beogradske opštine od danas drugim putnim trasama

Počinju radovi, zatvaraju se ulice: Kroz tri beogradske opštine od danas drugim putnim trasama

Večernje novosti pre 52 minuta
Važne izmene na linijama gradskog prevoza stupaju na snagu danas: Neke će trajati skoro do kraja septembra

Važne izmene na linijama gradskog prevoza stupaju na snagu danas: Neke će trajati skoro do kraja septembra

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

građevinsko zemljišteZemun

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

N1 Info pre 1 minut
Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Beta pre 8 minuta
Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Serbian News Media pre 7 minuta
Noć u Beogradu: dve devojke teško povređene u udesu u Borči

Noć u Beogradu: dve devojke teško povređene u udesu u Borči

Euronews pre 1 minut
Dve devojke teško povređene u nesreći! Drama u Borči posle ponoći, hitno prevezene u Urgentni centar

Dve devojke teško povređene u nesreći! Drama u Borči posle ponoći, hitno prevezene u Urgentni centar

Dnevnik pre 12 minuta