Radovi širom Beograda: Izmene saobraćaja u ovim opštinama do kraja septembra

Od danas dolazi do izmene režima saobraćaja u nekoliko ulica na Čukarici, Novom Beogradu i u Zemunu zbog planiranih radova, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda.

U saopštenju se navodi da će do izmene režima saobraćaja na Čukarici u ulicama Lješka i Kirovljeva doći tokom radova na izgradnji fekalne kanalizacije, koje izvodi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. Tada će biti obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u Lješkoj ulici i izmenjen režim saobraćaja u Kirovljevoj ulici u zoni raskrsnice sa Lješkom ulicom, u vremenskom periodu do 22. jula i biće obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u Lješkoj