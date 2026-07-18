Tragedija tokom druženja u Starčevu: Bomba eksplodirala u dvorištu kuće; Jedna osoba poginula

Muškarac je poginuo, a dve osobe su povređene u eksploziji bombe u dvorištu kuće u Starčevu kod Pančeva. Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo tokom igre sa eksplozivnom napravom.

Tragedija se dogodila u Starčevu kod Pančeva, kada je u dvorištu porodične kuće eksplodirala bomba, pri čemu je jedna osoba poginula, a dve su povređene. Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku nesreće više ljudi se nalazilo u dvorištu, gde su se družili i slušali muziku. Trojica muškaraca su, kako se navodi, odlučila da se dobacuju bombom. Tokom tog događaja, jedan od njih je aktivirao eksplozivnu napravu, koja je potom eksplodirala. Muškarac koji je aktivirao