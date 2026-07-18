Danas: Tužilac Stefanović tražio da nasamo priča sa optuženim za ubistvo na Senjaku

Beta pre 1 sat

Saslušanje Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog da je 12. maja u restoranu "27" na Senjaku ubio Aleksandra Nešovića Baju, u Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Beogradu, održano je bez prisustva zatvorskih čuvara, jer je to tražio glavni javni tužilac Nenad Stefanović, piše dnevni list Danas.

List navodi da mu je iz više izvora u pravosuđu potvrđeno da je Stefanović od zatvorske straže zahtevao da ga ostave nasamo sa osumnjičenim Vukovićem.

Stefanović je zatvorskim stražarima uputio 16. juna usmeni zahtev da ostave osumnjičenog za teško ubistvo bez ikakvog nadzora i kontrole, kada je Vuković naprasno odlučio da iznese odbranu i prizna ubistvo Nešovića.

Čuvari su to odbili pošto je protivno Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, a glavni tužilac je nakon toga pozvao telefonom ministra pravde Nenada Vujića, piše Danas.

"Ministar je zvao direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koji je pozvao upravnika zatvora, a ovaj zatvorsku stražu. I naređenje je naravno bilo da izađu iz prostorije, odnosno kabineta glavnog tužioca VJT i ostave Vukovića, osumnjičenog za ubistvo Nešovića u restoranu "27", samog u prostoriji sa tužiocem", piše taj medij.

Osumnjičeni Vuković je praktično sva tri dana, koliko je trajalo njegovo saslušanje u Palati pravde – 16, 17. i 18. juna, proveo u kabinetu glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva bez prisustva zatvorskih stražara, koji su ostali ispred tužiočevog kabineta.

Na pitanja Danasa o tome zašto je saslušanje okrivljenog Saše Vukovića Bosketa održano u kabinetu glavnog tužioca umesto u pritvorskoj jedinici u Palati pravde, bez prisustva zatvorskih čuvara, kao i zašto je od zatvorskih stražara traženo da ostave neobezbeđenog Vukovića sa glavnim tužiocem i koje je obrazloženje za takav postupak, iz VJT su odgovorili da je osumnjičeni Vuković saslušan u skladu sa zakonom.

"Osumnjičeni Saša V. saslušan je u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku (ZKP) pred postupajućim javnim tužiocima, u prisustvu svojih izabranih branilaca, kao i branilaca drugih osumnjičenih u tom postupku", tvrdi VJT.

Ministarstvo pravde nije želelo da komentariše postupanje javnog tužilaštva u predmetima koji nisu pravosnažno okončani.

Aleksandar Nešović Baja ubijen je 12. maja u restoranu "27" na Senjaku sa 14 hitaca iz pištolja, a njegovo telo nađeno je 21. maja blizu Inđije.

VJT je podiglo optužnicu protiv Saše Vukovića zbog sumnje da je na podmukao način ubio Nešovića, a optužnicom je obuhvaćeno još pet osoba koje se terete za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela zbog sumnje da su prikrivali tragove ubistva.

Protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića podignut je optužni predlog za neprijavljivanje ubistva i falsifikovanja službene beleške.

Milić je bio u pritvoru od 15. maja do 6. jula zbog tog slučaja, ali je pušten da se brani sa slobode nakon što je odbačen deo krivične prijave kojim mu se na teret stavljalo krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

(Beta, 18.07.2026)