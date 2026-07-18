Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Beta pre 28 minuta

Iranska vojska saopštila je jutros da je napala vazduhoplovnu bazu koju koriste SAD u Bahreinu kao odgovor za američko bombardovanje njene teritorije, javila je iranska državna televizija.

Iranski dronovi sa eksplozivom napali su hangare i parking prostore koje koriste američki avioni u vazduhoplovnoj bazi Šeik Isa, opisanoj kao "jedan od najvažnijih operativnih i logističkih centara za američko ratno vazduhoplovstvo i američku mornaricu u regionu".

SAD i Iran su nastavili napade i proglasili nevažećim memorandum koji je sklopljen u junu, u cilju postizanja konačnog mirovnog sporazuma.

(Beta, 18.07.2026)

Povezane vesti »

Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Serbian News Media pre 28 minuta
Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Nova pre 13 minuta
Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

N1 Info pre 13 minuta
Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Radio sto plus pre 8 minuta
Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Pravo u centar pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Šeik

Društvo, najnovije vesti »

Stručnjak za bezbednost saobraćaja: Kazne nisu dovoljne, potrebna je promena saobraćajne kulture (VIDEO)

Stručnjak za bezbednost saobraćaja: Kazne nisu dovoljne, potrebna je promena saobraćajne kulture (VIDEO)

Insajder pre 28 minuta
Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Beta pre 28 minuta
Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Serbian News Media pre 28 minuta
Na današnji dan 18. jul

Na današnji dan 18. jul

Serbian News Media pre 33 minuta
Koji lekovi su posebno osetljivi na visoke temperature i kako ih pravilno čuvati tokom letnjih vrućina

Koji lekovi su posebno osetljivi na visoke temperature i kako ih pravilno čuvati tokom letnjih vrućina

Newsmax Balkans pre 23 minuta