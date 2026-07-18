Iranska vojska tvrdi da je napala vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

Beta pre 28 minuta

Iranska vojska saopštila je jutros da je napala vazduhoplovnu bazu koju koriste SAD u Bahreinu kao odgovor za američko bombardovanje njene teritorije, javila je iranska državna televizija.

Iranski dronovi sa eksplozivom napali su hangare i parking prostore koje koriste američki avioni u vazduhoplovnoj bazi Šeik Isa, opisanoj kao "jedan od najvažnijih operativnih i logističkih centara za američko ratno vazduhoplovstvo i američku mornaricu u regionu".

SAD i Iran su nastavili napade i proglasili nevažećim memorandum koji je sklopljen u junu, u cilju postizanja konačnog mirovnog sporazuma.

(Beta, 18.07.2026)