Iz Alimentacionog fonda do sada isplaćeno 54 miliona dinara, koristi ga gotovo 900 dece

Beta pre 2 sata

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju saopštilo je danas da je iz sredstava Alimentacionog fonda, za 889 dece čiji roditelji ne izmiruju zakonsku obavezu izdržavanja, do sada isplaćeno ukupno 54,2 miliona dinara.

Resorna ministarka Jelena Žarić Kovačević navela je u saopštenju da Alimentacioni fond predstavlja jedno od najznačajnijih sistemskih rešenja koje je država uvela u oblasti zaštite prava deteta i sprečavanja ekonomskog nasilja.

Funkcionisanjem Fonda, prema njenim rečima, država je osigurala da nijedno dete ne trpi posledice roditelja koji ne izvršavaju obavezu davanja mesečne alimentacije.

"Za mene je, ipak, najvažnije to što nijedno dete više nije žrtva nesavesnih očeva i majki. Država je apsolutno preuzela na sebe da dete na vreme dobije ono što mu pripada, dok roditelj sa kojim živi ne mora da prolazi kroz mukotrpan proces. To je suština Alimentacionog fonda - da deca budu u potpunosti zaštićena i zbrinuta, a njihova prava prioritetno i efikasno ostvarena", dodala je Žarić Kovačević.

Alimentacioni fond je osnovan kao budžetski i to na osnovu Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda koji je počeo da se primenjuje krajem avgusta prošle godine, a Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, kao upravljač Fonda, na šest meseci objavljuje Izveštaj o njegovom radu.

Za sve informacije u vezi sa ostvarivanjem prava na alimentaciju kroz mehanizam Alimentacionog fonda građani se mogu informisati koristeći digitalnog asistenta na sajtu Ministarstva, a mogu se obratiti i putem Kontakt centra 011/7455399, kao i putem mejla: alimentacioni.fond@minbpd.gov.rs.

(Beta, 18.07.2026)