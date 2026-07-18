Kancelarija: Godišnjica zločina UČK u orahovačkom kraju, mnogi zločinci i danas slobodni

Beta pre 1 sat

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da se navršava 28 godina od zločina koje su počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova (OVK - UČK) nad Srbima i Romima u orahovačkom kraju u julu 1998. godine i zatražila pravdu jer "mnogi od zločinaca i danas žive slobodno".

Kancelarija je u saopštenju navela da će ti zločini ostati zabeleženi kao "jedan od najkrvavijih i najbrutalnijih napada na Kosovu i Metohiji, dodajući da je između 17. i 22. jula, kidnapovano i zarobljeno oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama, među kojima je i 15 članova porodice Kostić iz Retimlja.

"Užasi kroz koje su prošli članovi najstradalnije porodice sa Kosova i Metohije i ostali nevini srpski civili svedoče o sunovratu humanosti i beskrupuloznosti šovinističke i separatističke ideologije UČK. Na spomen ploči u Velikoj Hoči danas su uklesana imena 84 stradalnika sa teritorije opštine Orahovac, koji su život izgubili u periodu od 1998. do 2000. godine", navodi se u saopštenju.

Prema njihovim rečima, do danas se napad UČK na Orahovac i okolna sela u leto 1998. godine među "albanskim separatistima" na Kosovu i Metohiji tretira kao deo "slavne ratničke epopeje", a ne kao "krvavi pir" u kojem su ubijeni i mučeni nedužni civili, čija je "jedina krivica bila to što su bili druge nacionalnosti ili veroispovesti".

"Sećajući se ubijenih članova porodice Kostić i drugih žrtava zločinačkog napada na Orahovac, zahtevamo pravdu, jer mnogi od zločinaca i danas žive slobodno, a ideolozi albanskog separatizma na Kosovu i Metohiji nikada nisu napravili otklon od ovih zločina", dodaje se u saopštenju.

Kancelarija je navela da su zločini u tom metohijskom kraju bili "početak etničkog čišćenja srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije", kao i da je ideologija mržnje koja je proizvela te zločine "do danas živa i predstavlja oficijalnu ideologiju dela albanske političke klike na Kosovu i Metohiji".

(Beta, 18.07.2026)