Novi bilans: U zemljotresu u Venecueli 5.069 mrtvih

Beta pre 1 sat

Broj žrtava dvostrukog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu 24. juna porastao je na 5.069 mrtvih, izjavio je predsednik parlamenta Horhe Rodriges (Jorge Rodriguez), prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Broj povređenih ostaje nepromenjen na 16.740, dok je 17.907 ljudi ostalo bez krova nad glavom kao posledica zemljotresa.

Prema ranijim podacima, 856 zgrada je oštećeno.

Zemljotresi koji su pogodili Venecuelu bili su snage 7,2 i 7,5.

(Beta, 18.07.2026)

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