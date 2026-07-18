Predsednik Mađarske potpisao ustavni amandman koji mu okončava mandat

Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok potpisao je danas ustavni amandman koji mu okončava mandat, javlja mađarski portal 24.hu .

Amandman je već objavljen u mađarskom službenom glasniku i stupa na snagu dan kasnije.

Šuljok je amandman potpisao poslednjeg dana zakonskog roka, koji je počeo da teče u ponedeljak, kada je mađarska skupština usvojila ustavni amandman.

Predsednica mađarskog parlamenta Agneš Forsthofer istog dana ga je prosledila Šuljoku na potpisivanje.

On je ocenio da amandman narušava principe ustava i da su njime pregaženi osnovne vrednosti slobodnog društva, vladavina prava i demokratija, i dodao da je morao da ga potpiše da ne bi prekršio zakon.

Mađarski premijer Peter Mađar, nekoliko minuta minuta nakon što je položio zakletvu posle ubedljive pobede njegove stranke Tisa na izborima u aprilu, pozvao je Šuljoka da podnese ostavku, jer nije uspeo da se suprotstavi propustima prethodne vlade Viktora Orbana.

"Pozivam one institucionalne lidere koji su bili političke sluge prethodnog režima da budu hrabri i da podnesu ostavke na svoje funkcije do 31. maja. Neka Tamaš Šuljok prvi stane u red", rekao je Mađar u parlamentu.

Portal 24.hu navodi da se ustavnim amandmanom, pored ostalog, uvodi starosna granica od 70 godina za članove Ustavnog suda, uspostavlja pravilo da poslanici mogu biti na funkciji najviše 12 godina i da svako ko je izabran tri puta ne može da se kandiduje na sledećim parlamentarnim izborima, i da se osniva Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine.