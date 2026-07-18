Stejt department: Strateški dijalog SAD i Srbije potvrđuje zajednički cilj jačanja partnerstva

Beta pre 1 sat

Državni sekretar SAD Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su prvi Strateški dijalog SAD i Srbije, koji potvrđuje zajednički cilj jačanja partnerstva između dve zemlje, saopštio je Stejt department.

Ovaj strateški dijalog, održan juče u Vašingtonu, potvrdio je unapređenja bilateralne saradnje u cilju promovisanja mira, bezbednosti i prosperiteta, u trenutku kada se obeležava 145 godina diplomatskih odnosa.

SAD i Srbija su potpisale Memorandum o razumevanju u oblasti energetske infrastrukture i regionalne energetske bezbednosti.

SAD su pozdravile preliminarnu odluku Srbije da nastavi sa realizacijom projekta hidroelektrane "Đerdap 3" (Iron Gate III), kao prvog projekta utvrđenog u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici.

Taj projekat predstavlja značajnu investiciju u regionalnu energetsku infrastrukturu i korak ka energetski više nezavisnoj Srbiji, navodi se u saopštenju.

Dve zemlje su pozdravile najavu garancije za kredit u iznosu od 50 miliona dolara od strane Izvozno-uvozne banke SAD za Telekom Srbija grupu za izgradnju 5G mreže u Srbiji uz korišćenje pouzdanih dobavljača.

SAD i Srbija ponovo su potvrdile svoju zajedničku posvećenost očuvanju regionalnog mira i bezbednosti i obavezale se na intenziviranje vojne saradnje.

Dve zemlje su pohvalile dvadesetogodišnju blisku saradnju Nacionalne garde Ohaja i Vojske Srbije, u okviru Programa državnog partnerstva.

Srbija je zatražila nabavku američke odbrambene opreme, što će doprineti povećanju interoperabilnosti oružanih snaga i nadogradnji snažnih odnosa razvijenih tokom bilateralnih i multilateralnih vežbi, kao i zajedničkih mirovnih misija.

Stejt department je objavio da je izdvojio 1,5 miliona dolara za nastavak saradnje na civilnom razminiranju.

SAD su pozdravile odluku Srbije da pristupi Sporazumu Artemis.

Kako se navodi, reč je o skupu principa za transparentno, bezbedno i odgovorno civilno istraživanje i korišćenje svemira, koji će nam omogućiti da proširimo miroljubivu saradnju u dubokom svemiru putem razmene znanja i naučnih podataka.

SAD i Srbija potpisale su Memorandum o razumevanju o podeli troškova za Fulbrajtov program. Odluka Srbije da godišnje izdvaja 300.000 dolara za podršku širenju tog istorijskog programa razmene pružiće dodatne mogućnosti vrhunskim američkim i srpskim naučnicima i studentima da predaju i sprovode istraživanja na dobrobit obe zemlje.

SAD su ponovo potvrdile svoju posvećenost učešću na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, za koju se navodi da je istorijski događaj i prva specijalizovana izložba koja će se održati na Zapadnom Balkanu.

SAD su pozdravile spremnost Srbije da razmotri pridruživanje najboljim praksama za Vašingtonske principe o umetničkim delima konfiskovanim od strane nacista.

Srbija je najavila nameru da produbi odnose i angažovanje sa SAD otvaranjem novih konzulata u Majamiju i San Francisku, navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

(Beta, 18.07.2026)