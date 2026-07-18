Virus afričke kuge svinja aktivan u 52 naseljena mesta

Beta pre 37 minuta

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić ocenio je jutros da je situacija sa afričkom kugom svinja zabrinjavajuća pošto je taj virus trenutno aktivan u sedam okruga i 52 naseljena mesta i dodao da je zbog kompleksnosti problema neophodno da se svi nivoi vlasti uključe u njegovo rešavanje.

Glamočić je za Radio-televiziju Srbije (RTS) kazao da će u Sremskoj Mitrovici biti održana sednica kriznog štaba na kojoj će učestvovali i stručnjaci Veterinarskog instituta iz Novog Sada, kao i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Vojske Srbije i Sektora za vanredne situacije.

Prema njegovim rečima, iako je broj okruga sa aktivnim virusom prethodno bio sveden na pet, u poslednjim danima pojavila su se dva nova žarišta u Bezdanu i u mestima Žabalj i Gospođinci.

Ministar je rekao da je gotovo 28.000 svinja eutanazirano ili uginulo zbog te bolesti.

"Glavni prenosioci virusa su divlje svinje i ljudi. Rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje reku mogu da pređu i bez plivanja", kazao je Glamočić.

Zbog širenja afričke kuge svinja, vanredna situacija je uvedena u Rumi, Obrenovcu, na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu.

(Beta, 18.07.2026)