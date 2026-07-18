Vučić: U predizbornu kampanju neću ići kao predsednik, već kao građanin, svojim autom

Beta pre 45 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi parlamentarni izbori u Srbiji mogli da budu održani u narednih 80 do 120 dana, dodajući da u predizbornoj kampanji neće učestvovati kao predsednik države.

"Ja ću ići u izbore onako kako niko od njih nikada ne bi išao, jer bi išli kao predsednici u parlamentarne kampanje. Ja neću ići kao predsednik u parlamentarnu kampanju, već ću ići kao običan građanin", rekao je Vučić za televiziju Informer, najavljujući da će danas ići na stranački skup u opštini Alibunar.

Dodao je da će u kampanji pomoći listi "Ujedinjena Srbija" i da će se boriti za tu listu ogromnom energijom za koju i dalje veruje da je ima.

"Daću sve od sebe da ta lista odnese pobedu, ako ne pobedi - priznaćemo i čestitati našim protivnicima i nastaviti borbu. Odnesemo li pobedu - pružićemo ruku poraženima i reći da i dalje želimo da sa njima razgovaramo", naveo je Vučić.

Ocenio je da će predizborna kampanja biti zanimljiva i najavio da će u njoj učestvovati 20-ak dana sa svojim automobilom, kao i da se neće vraćati u Beograd više od dva-tri puta.

"Imam velike obaveze u septembru kao predsednik i u jednom delu kampanje neću moći da učestvujem, zbog čega neću biti u zemlji. A to kratko vreme koje budem u kampanji, neću biti predsednik", rekao je Vučić.

Govoreći o platformi "Ko si bre ti?" za prijavu korupcije i bahatih funkcionera, kazao je da je do jutros bilo oko 5.500 prijava, od kojih je dve poslao izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) Zoran Gavrilović.

"Dve prijave je poslao i Birodi, naravno političke provokacije, ali ja to poštujem i to je deo demokratije. I u skladu sa tim ću odgovoriti gospodinu Birodiju, ali za to mi je potrebno malo vremena, neka se ne ljute. Sve ono što moram lično da odgovorim, to ću i uraditi", rekao je Vučić.

Najavio je i da će Novi Bečej dobiti jednu veliku fabriku za više od 1.000 zaposlenih, posebno žena.

Vučić: Na studentskoj listi nekompetentni paraziti koji žive na državnim jaslama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da su na listi studentskog pokreta za predstojeće izbore ljudi koji ne bi umeli da vode državu zato što su "apsolutno nekompetentni", te dodao da većina njih radi u državnim institucijama i prima platu iz budžeta.

Vučić je tokom telefonskog uključenja na televiziji Informer komentarisao navodnu studentsku listu na kojoj je 250 imena i rekao da je reč o "parazitima na državnim jaslama".

"Obratite pažnju, mnogi od njih su ljudi iz državnih struktura, kojima država daje plate. Ima u državnoj službi vrednih ljudi, ali ovi ne poštuju državu, uništavali su naše univerzitete i škole", tvrdi predsednik Srbije.

Po njegovim rečima, lista kandidata koji će navodno predstavljati studentski pokret na izborima je tragikomična, a među njima nema ni mladih ni energičnih pojedinaca.

"Ovde je reč o jednoj interesnoj grupi. Oni su čopor bez ideje, plana i programa", smatra Vučić.

Informer tvrdi da je nosilac studentske liste rektor beogradskog Univerziteta Vladan Đokić, a da su među prvih 10 kandidata i tužiteljka u penziji Jasmina Paunović, profesor Milo Lompar i drugi.

(Beta, 18.07.2026)