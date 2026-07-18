Brutalno pretukli dečaka (15): Određen pritvor osumnjičenima za nasilje kod Medicinske škole u Novom Sadu

Pritvor je određen na predlog tužilaštva, nakon saslušanja osumnjičenih Osumnjičeni imaju pravo žalbe na rešenje o pritvoru krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana P.

J. i O. M., osumnjičenima za krivično delo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, u sticaju sa krivičnim delom nasilničko ponašanje, nakon događaja kod Medicinske škole u Novom Sadu, u kojem su povređena maloletna lica. Odluka o pritvoru doneta je nakon saslušanja osumnjičenih, a na predlog tužilaštva. Pritvor je određen zbog okolnosti koje ukazuju na mogućnost da bi osumnjičeni mogli da ometaju postupak uticanjem na svedoke, ali i zbog opasnosti od ponavljanja