(Foto) Kolone vozila na ulazu u Hrvatsku, na Horgošu zastoj. Počela smena turista i velike gužve na granicama: Hitno se oglasio AMSS, na naplatnim stanicama na snazi i nova kaznena politika.

Blic pre 18 minuta
(Foto) Kolone vozila na ulazu u Hrvatsku, na Horgošu zastoj. Počela smena turista i velike gužve na granicama: Hitno se…

Na graničnom prelazu Horgoš čeka se oko 45 minuta na ulazu u Srbiju, dok na izlazu na Gradini i Preševu zadržavanja traju oko 20 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima i naplatnim stanicama nema većih zadržavanja za putnička i teretna vozila. Na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, putnička vozila jutros čekaju oko 45 minuta, dok se na izlazu iz zemlje na prelazima Gradina i Preševo zadržavaju oko 20 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička, kao
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