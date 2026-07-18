(Foto, video) Drveće padalo na kuće i puteve, sve poplavljeno! Nevreme paralisalo Srbiju: Na Zlatiboru potop, na jezeru Gazivode horor, u Arilju aktivirana protivgradna odbrana

Jak pljusak je u popodnevnim satima zabeležen i na Zlatiboru, a planina je nakon kiše poplavljena Nevreme praćeno jakom kišom oko 17 časova pogodilo je opštinu Arilje Snažno nevreme praćeno obilnom kišom i jakim vetrom pogodilo je danas popodne Kokin Brod kod Nove Varoši, Zlatibor, a zahvatilo je i opštinu Arilje.

Kako se ističe u najnovijoj najavi RHMZ, objavljenoj nakon 19 časova, padavinska zona ima večeras tendenciju premeštanja na istok, ka Šumadiji i Pomoravlju. Niš je pogodilo nevreme praćeno obilnim padavinama. Kiša otežava kretanje vozila i usporava saobraćaj na pojedinim deonicama. Jaka konvektivna oblačnost u narednih sat vremena će na području Šumadije, Aranđelovac sa okolinom, usloviti intenzivne pljuskove sa grmljavinom, pojavom grada i jakim i olujnim vetrom u