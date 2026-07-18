Ne čekajte da prođe samo od sebe: Ova dva znaka kod psa zahtevaju hitan odlazak kod veterinara

Iznenadni nadut stomak kod psa je hitan slučaj i može biti znak opasnog uvrtanja želuca Najvažnije je ne čekati, već odmah odvesti psa veterinaru ako se primete ovi simptomi Vlasnicima pasa često nije lako da procene kada je zdravstveni problem ozbiljan i zahteva hitnu pomoć veterinara.

Pošto ljubimci ne mogu da kažu šta ih muči, važno je obratiti pažnju na promene u njihovom ponašanju i izgledu. Veterinari iz ordinacije "Grin Paščers vets" upozorili su da postoje dva simptoma zbog kojih psa treba odmah odvesti na pregled, jer u jednom slučaju život može biti ugrožen ako se ne reaguje na vreme. Prema rečima veterinara, pas koji iznenada počne da drhti bez vidljivog razloga može imati ozbiljan zdravstveni problem. Drhtanje može biti znak napada ili