Pretnje smrću tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću na mreži "Iks": VJT naložilo identifikaciju autora

Blic pre 54 minuta
Pretnje smrću tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću na mreži "Iks": VJT naložilo identifikaciju autora
Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je za RTS da su preduzete mere protiv autora spornih objava Policija intenzivno radi na pronalaženju i hapšenju lica koja stoje iza pretećih poruka Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji da identifikuje i uhapsi autore objava na društvenoj mreži "Iks" u kojima su glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću upućene pretnje smrću,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

Nedeljnik pre 1 sat
Tužilaštvo naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

Tužilaštvo naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

Radio 021 pre 59 minuta
Pretnje smrću ministru pravde i glavnom tužiocu na mreži Iks, policiji dat nalog da identifikuje i uhapsi autora

Pretnje smrću ministru pravde i glavnom tužiocu na mreži Iks, policiji dat nalog da identifikuje i uhapsi autora

Newsmax Balkans pre 1 sat
Tužilac Nenad Stefanović tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama i kolačima

Tužilac Nenad Stefanović tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama i kolačima

Danas pre 1 sat
Tužilac Stefanović i ministar pravde Vujić dobili pretnje na društvenim mrežama

Tužilac Stefanović i ministar pravde Vujić dobili pretnje na društvenim mrežama

Telegraf pre 48 minuta
VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

N1 Info pre 1 sat
VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

VJT naložio hapšenje osoba koje su na Iksu pretile tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Čarobne reči

Čarobne reči

Danas pre 4 minuta
Dr Nikolić: Dečak povređen u Crnoj Gori skinut sa respiratora, uskoro se vraća u Srbiju

Dr Nikolić: Dečak povređen u Crnoj Gori skinut sa respiratora, uskoro se vraća u Srbiju

RTS pre 9 minuta
Policija pooštrava kontrolu na putu Užice-Zlatibor, više od 50 nezgoda samo ove godine

Policija pooštrava kontrolu na putu Užice-Zlatibor, više od 50 nezgoda samo ove godine

Politika pre 3 minuta
Država diže sve raspoložive snage, i vojska na terenu! Afrička kuga ozbiljan udar na stočarstvo i privredu

Država diže sve raspoložive snage, i vojska na terenu! Afrička kuga ozbiljan udar na stočarstvo i privredu

Telegraf pre 8 minuta
Policija pooštrava kontrolu na putu Užice-Zlatibor, više od 50 nezgoda samo ove godine

Policija pooštrava kontrolu na putu Užice-Zlatibor, više od 50 nezgoda samo ove godine

N1 Info pre 53 minuta