Pretnje smrću tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću na mreži "Iks": VJT naložilo identifikaciju autora

Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je za RTS da su preduzete mere protiv autora spornih objava Policija intenzivno radi na pronalaženju i hapšenju lica koja stoje iza pretećih poruka Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji da identifikuje i uhapsi autore objava na društvenoj mreži "Iks" u kojima su glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću upućene pretnje smrću,