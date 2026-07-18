"Sa bine su nas spakovali u maricu, držali nas do 5 ujutru" Desingerica otkrio detalje drame u Crnoj Gori, otkrio šta se desilo u diskoteci u Sutomoru

Blic pre 7 sati
"Sa bine su nas spakovali u maricu, držali nas do 5 ujutru" Desingerica otkrio detalje drame u Crnoj Gori, otkrio šta se…

Sam reper izjavio je da nije bilo drame i da je policija samo radila svoj posao.

Svaki od privedenih kažnjen je sa po 200 evra, a klub je kažnjen ukupno 11.200 evra zbog više prekršaja. Dragomir Despić Desingerica priveden je tokom policijske kontrole u jednom noćnom klubu u Sutomoru, a nakon burne noći oglasio se i otkrio šta se tačno dogodilo. Kako je ispričao, do privođenja je došlo jer kod sebe nije imao lična dokumenta, a celu situaciju opisao je kao "zanimljivu noć". Desingerica je detaljno opisao trenutak kada je policija upala u klub i
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