(Video) Hrvatica prešla u pravoslavlje, napustila Dubrovnik zbog Novog Sada. Htela je da ode sa Balkana, a onda je došla u Srbiju: Pravi lazanje sa čvarcima i oblazi manastire

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(Video) Hrvatica prešla u pravoslavlje, napustila Dubrovnik zbog Novog Sada. Htela je da ode sa Balkana, a onda je došla u…

Vese Barišić je iz Dubrovnika preselila u Novi Sad, nakon osećaja ograničenosti u rodnom gradu i sudbonosnog izleta u Vojvodinu.

U Novom Sadu postala je kulinarska senzacija zahvaljujući inovativnim jelima, poput crnih lazanja od sipe i sendviča bez hleba u batatu. Vese Barišić, rođena Dubrovčanka, godinama je gradila uspešnu karijeru na obali Jadrana, balansirajući između ugostiteljstva, medija i agencije za nekretnine. Ipak, jedan unutrašnji glas i neobjašnjiv osećaj da joj je rodni grad postao "pretesan", naveli su je na radikalan životni potez – pakovanje kofera i preseljenje u Novi Sad,
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