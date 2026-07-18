Žena ima teške povrede kostiju lica, muškarcu nije bilo spasa! "Blic" saznaje u kakvom su stanju učesnici stravičnog udesa kod Sente: Vozač auta koji se zakucao u kombi nije vezao pojas?!

Kombi kojim je upravljala S.V. (50) bio je pun putnika, a zaustavila ga je zbog promašenog skretanja, što je prethodilo sudaru Jedna žena iz kombija zadobila je teške povrede lica, dok su ostali lakše povređeni i pušteni na kućno lečenje U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Sente na licu mesta je stradao muškarac L.Đ. (84), dok je sedmoro ljudi povređeno. Kako nezvanično saznaje "Blic", jedna žena ima teške povrede kostiju lica. Saobraćajna nesreća dogodila