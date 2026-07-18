FIFA donela odluku koliko će trajati pauza na poluvremenu u finalu Mundijala

FIFA je rasvetlila jednu od najvećih misterija oko finala Svetskog prvenstva između Španije i Argentine koji se igra u nedelju u 21 sat po srednje-evropskom vremenu u Njujorku.

Misterija je dužina poluvremena, koja, prema rečima organizatora turnira, neće preći 17 minuta. To je samo dva minuta duže od uobičajene pauze na poluvremenu fudbalske utakmice, piše madridski sportski list Marka. FIFA je obavestila Fudbalski savez Španije i Argentine da pauza na poluvremenu neće preći 17 minuta. Jedanaest minuta biće posvećeno muzičkim nastupima Šakire, Madone i Džastina Bibera, što je mnogo kraće vreme nego što je prvobitno planirano. Nekoliko